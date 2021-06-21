Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт: санкции в канун 22 июня - месседж от наследников нацизма?

Главы дипломатических ведомств стран Евросоюза в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Это решение прокомментировала известный политический эксперт, доктор политических наук Елена Пономарева.

"Понятно, что под санкции попадут белорусская калийная и автомобильная сфера, пищевая и легкая промышленность, это затронет систему энергоснабжения и трафик энергоносителей. Поражает иезуитская логика, которой оправдываются эти дискриминационные меры. Все еврочиновники заверяют нас, что санкции направлены не против белорусского народа, не против граждан, а конечно же против властей", – сказала Пономарева.

По мнению эксперта, принятие очередного пакета санкций в канун 22 июня (ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война) имеет весьма символичный смысл.

"Они еще раз показали, что являются наследниками того самого нацистского Евросоюза, который пришел на территорию нашей большой Родины – Советского Союза, которых мы не до конца разгромили в 1945-м", – отметила собеседница Sputnik.

Комментарий доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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