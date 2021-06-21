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Цитата дня: какие авторитарные режимы бывают наиболее успешными

21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Автор книги «Кто здесь власть?» Грэм Робертсон в интервью Радио Свобода отметил любопытную тенденцию.

Если посмотреть на мировой опыт, наиболее успешные авторитарные, недемократические режимы – те, что опираются на крупные партии, всем заправляют и поддерживают какой-то вид выборной легитимности – такими были правящие режимы в Индии или Мексике долгое время. Это гораздо более успешная модель, чем военные диктатуры или диктатуры, построенные вокруг одного человека. Режим, построенный вокруг одного человека, особенно, если население все больше воспринимает его как тирана, – очень рискованная стратегия.

Грэм Робертсон

 
 
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Автор книги «Кто здесь власть?» Грэм Робертсон отметил любопытную тенденцию.
 
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