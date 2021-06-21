Цитата дня: какие авторитарные режимы бывают наиболее успешными

Если посмотреть на мировой опыт, наиболее успешные авторитарные, недемократические режимы – те, что опираются на крупные партии, всем заправляют и поддерживают какой-то вид выборной легитимности – такими были правящие режимы в Индии или Мексике долгое время. Это гораздо более успешная модель, чем военные диктатуры или диктатуры, построенные вокруг одного человека. Режим, построенный вокруг одного человека, особенно, если население все больше воспринимает его как тирана, – очень рискованная стратегия.