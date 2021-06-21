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Вынесен приговор вокалисту Gods Tower Владиславу Новожилову, которого обвиняли в оскорблении чиновника

21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Музыканта наказали за комментарий в соцсетях в адрес главы Гомельской области Геннадия Соловья.

Вынесен приговор вокалисту Gods Tower Владиславу Новожилову, которого обвиняли в оскорблении чиновника

21 июня суд Центрального района Гомеля вынес приговор лидеру группы Gods Tower Владиславу Новожилову, которого обвиняли в оскорблении представителя власти (ст.369 УК). Как сообщает правозащитный сайт «Вясна», судья Сергей Карманович присудил Новожилову три года «химии».

Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Речь идет о комментарии в соцсетях.

Напомним, что в сентябре 2020-го Новожилова задержали в Минске после уличного концерта. В итоге он был осужден на 8 суток ареста.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Музыканта наказали за комментарий в соцсетях в адрес главы Гомельской области Геннадия Соловья.
 
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