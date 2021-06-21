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Вынесен приговор вокалисту Gods Tower Владиславу Новожилову, которого обвиняли в оскорблении чиновника
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Музыканта наказали за комментарий в соцсетях в адрес главы Гомельской области Геннадия Соловья.
21 июня суд Центрального района Гомеля вынес приговор лидеру группы Gods Tower Владиславу Новожилову, которого обвиняли в оскорблении представителя власти (ст.369 УК). Как сообщает правозащитный сайт «Вясна», судья Сергей Карманович присудил Новожилову три года «химии».
Музыканта признали виновным в оскорблении председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Речь идет о комментарии в соцсетях.
Напомним, что в сентябре 2020-го Новожилова задержали в Минске после уличного концерта. В итоге он
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Вынесен приговор вокалисту Gods Tower Владиславу Новожилову, которого обвиняли в оскорблении чиновника
Музыканта наказали за комментарий в соцсетях в адрес главы Гомельской области Геннадия Соловья.
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