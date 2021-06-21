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Нетрезвый борисовчанин за рулем легковушки пытался скрыться от ГАИ и врезался в столб

21.06.2021 18:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый борисовчанин, скрываясь от ГАИ, попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

19 июня около 1.00 внимание сотрудников ДПС ОГАИ Борисовского РУВД в райцентре привлекло авто Audi 80. При сигнале об остановке водитель продолжил движение. Вблизи жилого дома на улице О.Кошевого он врезался в столб линии электропередачи и стоявшую машину Hyundai.

Когда инспекторы приблизились к водителю, он попытался убежать, но вскоре был задержан и доставлен в медучреждение для освидетельствования. Как выяснилось, 26-летний местный житель был пьян (1,92 промилле). Мужчина привлечен к административной ответственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Когда инспекторы приблизились к водителю, он попытался убежать, но вскоре был задержан и доставлен в медучреждение для освидетельствования.
 
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