Большинство погибших на воде в выходные были пьяны - СК

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство погибших на воде в выходные были пьяны, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

"С приходом жаркой погоды люди массово направились к воде. В минувшие выходные следователи неоднократно выбывали на места происшествий вблизи рек и озер по сообщениям об утоплении. К сожалению, зачастую причиной таких трагедий становится небрежное отношение людей к правилам безопасного поведения на воде, что в большинстве случаев подкрепляется алкоголем", - рассказали в СК.

Так, днем 20 июня из реки Припять в Столинском районе без признаков жизни извлечено тело 52-летнего жителя Лунинца. Установлено: днем 19 июня мужчина употреблял спиртное, после чего во время купания утонул.

Вечером 19 июня компания из трех парней и одной девушки отмечала день рождения на берегу искусственного водоема в Глубокском районе, где распивала спиртное. Через некоторое время 24-летний молодой человек пошел купаться, нырнул и пропал из вида. Друзья пытались спасти парня, однако извлекли его тело из воды без признаков жизни.

В Светлогорске в реке Березине 19 июня утонул 28-летний горожанин. Пьяный мужчина в не оборудованном для купания месте зашел в реку вместе с собакой, чтобы искупаться.

Днем 18 июня поступило сообщение: утонул 48-летний житель Лидского района. По предварительным сведениям, он плавал в озере в городе Березовка, когда спасатели ОСВОД обратили внимание на то, что мужчина пропал из вида. Поиски начали незамедлительно. Тело погибшего извлекли из воды на глубине около 3,5 м.

По данным следствия, утром 19 июня 57-летний могилевчанин употреблял с компанией спиртные напитки на берегу Днепра в деревне Буйничи, после чего все направились купаться. В какой-то момент мужчина нырнул и не поднялся на поверхность. Спустя некоторое время сотрудники МЧС извлекли его тело из водоема.

19 июня в озере Полоневичи Дзержинского района обнаружено тело 28-летнего жителя Столбцов без признаков жизни. Молодой человек отдыхал со знакомым на берегу, а после употребления алкоголя решил искупаться. Развлечение закончилось трагедией: мужчина утонул.

Вечером 19 июня стало известно, что утонул 16-летний житель Минского района. По предварительной информации, перед тем, как это произошло, подросток и его 12-летний брат решили искупаться в реке Птичь недалеко от дома.

В каждом случае на место происшествия выбывал следователь, с привлечением специалистов ГКСЭ проведены осмотры, назначены экспертные исследования, опрошены свидетели и очевидцы. По каждому факту следственные подразделения проводят проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидентов.-0-