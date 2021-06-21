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Великобритания ввела санкции против 11 физлиц и 2 организаций Беларуси

21.06.2021 18:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2-х организаций Беларуси, включая БНК, за инцидент с Ryanair и нарушения прав человека, сообщил Foreign Office.

 
 
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Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2-х организаций Беларуси, включая БНК, за инцидент с Ryanair и нарушения прав человека, сообщил Foreign Office.
 
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