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Великобритания ввела санкции против 11 физлиц и 2 организаций Беларуси
Источник материала: АФН
Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2-х организаций Беларуси, включая БНК, за инцидент с Ryanair и нарушения прав человека, сообщил Foreign Office.
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Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2-х организаций Беларуси, включая БНК, за инцидент с Ryanair и нарушения прав человека, сообщил Foreign Office.
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