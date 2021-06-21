ЕС, Канада, Британия и США выступили с заявлением о санкциях против режима Лукашенко

Источник материала: АФН

Евросоюз, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций против режима Лукашенко.

Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Сегодня мы предприняли скоординированные действия по введению санкций в ответ на принудительную посадку 23 мая самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги", - указывается в заявлении.

Канада включила в санкционный список 17 физлиц и 5 организаций. В санкционном списке Великобритании 11 физлиц и 2 организации, включая Белорусскую нефтяную компанию.