Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

Совет министров иностранных дел ЕС 21 июня одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

В новом санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц, сообщает пресс-служба Совета ЕС.





«Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семь физических и одно юридическое лицо попали в новый санкционный список в связи с «вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

В сообщении говорится, что среди тех, кто сегодня был включен в санкционный список, также «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду».

«Таким образом, эти санкции посылают еще один сильный сигнал сторонникам режима о том, что их дальнейшая поддержка Александра Лукашенко обходится им очень дорого», — подчеркивается в пресс-релизе.

ЕС заявляет, что не одинок в своем ответе на кризис в Беларуси. «Мы едины в наших действиях с нашими партнерами», — отмечается в сообщении.

В четвертый пакет европейских санкций включены и некоторые бизнесмены, которых часто называют «кошельками Лукашенко» — Михаил Гуцериев, Александр Зайцев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин, Александр Шатров.

Также под санкции попали и некоторые предприятия, в том числе связанные с приближенными к власти бизнесменами — Sohra Group, Bremino Group, Globalcustom Management, Logex, «Новая нефтяная компания», МАЗ и БелАЗ.

Кто есть кто

Михаил Гуцериев. Один из богатейших людей России, чье состояние Forbes оценивает в 3,7 млрд долларов. Гуцериев и его сын Саид владеют компаниями «Русснефть», «Нефтиса», «М.Видео», «Русский уголь», «ФортеИнвест» и другими.

В Беларуси российский миллиардер ведет бизнес уже двадцать лет. Так, Гуцериев активно занимается поставками нефти в страну, инвестирует в IT-проекты.

Сейчас Гуцериев строит калийный комбинат в Любанском районе. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд долларов. На комбинате, который должен начать работу в 2023 году, планируется добывать до 2 млн тонн хлоркалия в год и создать 2 тысячи рабочих мест.



Михаил Гуцериев. Фото РБК

Александр Зайцев. Работал сначала в коммерческих организациях и негосударственных СМИ, затем в Минэкономики и Совмине.

Крупнейшими активами Зайцева являются многопрофильная компания Sohra Group (ОАЭ) и доля в «Бремино Групп», которой он владеет вместе с Николаем Воробьем и Алексеем Олексиным.

Sohra занимается в том числе поставками белорусской продукции в страны Персидского залива, операциями в сфере недвижимости, владеет контрольным пакетом акций футбольного клуба «Динамо-Брест».

«Бремино Групп» — один из национальных логистических операторов Беларуси. В частности, «Бремино Групп» управляет особой экономической зоной «Бремино-Орша», которая по указу Лукашенко на 50 лет получила особый правовой и налоговый режим.



Александр Зайцев. Фото TUT.by

Алексей Олексин. Бывший госслужащий, сотрудник департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест» (управление делами президента).

Работал вместе с Юрием Чижом. После введения санкций Евросоюза против Чижа весь его бизнес по продаже нефтепродуктов в ЕС был переоформлен на Олексина.

В настоящее время Олексин занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, вместе со своей женой является совладельцем компаний «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз». В начале 2021 года Олексин переписал доли в этих компаниях на своих сыновей — предположительно, под угрозой санкций со стороны Евросоюза.

Кроме того, у Олексина есть табачный бизнес (бренд «Табакерка»).

В 2017 году Лукашенко дал добро Олексину на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере, а в 2021 году — монопольное право на импорт электронных сигарет в Беларусь.

Также Олексин владеет банком «МТБанк», компанией «Велес-Мит» (бывший Молодечненский мясокомбинат), является совладелецем национального логистического оператора «Бремино Групп».



Алексей Олексин

Сергей Тетерин. В прошлом спортсмен и тренер, а также заместитель министра спорта и туризма.

Был вице-президентом Национального олимпийского комитета, но лишился должности после неудачного выступления белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх в Лондоне.

В настоящее время председатель Белорусской теннисной федерации.

Первоначально Тетерин занимался импортом продовольствия и алкоголя в Беларусь, а также девелоперскими проектами, медиабизнесом.

В настоящее время возглавляет холдинг «БелГлобалСтарт». Компании холдинга продают мебель, продовольствие и спортивное питание, корма для животноводства. Кроме того, «БелГлобалСтарту» принадлежит сеть баров в Минске.

Тетерин также является почетным консулом Грузии в Беларуси.



Сергей Тетерин. Фото tennis.by

Александр Шатров. Родился в 1978 году. Экономическое образование получил в России — МГТУ им. Баумана, Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии наук, Академия народного хозяйства при правительстве РФ.

В 2007 году вместе с двумя московскими студентами-партнерами зарегистрировал в ПВТ компанию «Синезис». Сейчас компания является резидентом не только ПВТ, но российского Сколково». «Синезис» разработала систему интеллектуального видеонаблюдения Kipod, которая используется органами внутренних дел для мониторинга общественной безопасности.

Утверждается, что благодаря этой системе милиция вычисляет участников протестных акций. Разработчики это опровергают.

Шатров известен тем, что привел в Беларусь японского IT-гиганта Rakuten, который купил VIber с офисами разработок в Бресте и Минске.



Александр Шатров. Фото probusiness.io

Хронология санкций

Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси распространяются в общей сложности на 166 физических лиц, включая Александра Лукашенко, и 15 юридических.

Санкции предполагают заморозку их активов на территории ЕС, а гражданам стран ЕС запрещается предоставлять им какие-либо средства. Кроме того, на физических лиц из санкционного списка распространяется запрет на въезд в ЕС, включая транзит через его территорию.

Первый пакет санкций в отношении Беларуси был введен Евросоюзом 2 октября 2020 года, впоследствии список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него были включены организации.