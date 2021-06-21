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США ввели санкции в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц

21.06.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц, сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

США ввели санкции в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц

Санкции введены в отношении начальника УВД Минской области Александра Астрейко, пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, главы Мингорисполкома Михаила Гриба, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, генерального прокурора Андрея Шведа, председателя КГБ Ивана Тертеля, командира подразделения «Альфа» Сергея Зубкова, а также членов Центризбиркома Ольги Дорошенко, Андрея Гуржия, Светланы Кацубо, Сергея Калиновского, Александра Лосякина, Игоря Плышевского, Марины Рахмановой, Ирины Целиковец.

Среди юридических лиц, в отношении которых введены санкции, указаны Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестского облисполкома, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, Комитет госбезопасности.

Санкции введены одновременно с четвертым пакетом санкций Евросоюза.

3 июня США возобновили санкции в отношении госконцерна «Белнефтехим» и еще восьми белорусских госпредприятий. Речь идет о Белорусском нефтяном торговом доме, концерне «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

 
Теги: Гродно
 
 
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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц, сообщается на сайте управления по контролю за иностранными...
 
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