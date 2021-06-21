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Усейн Болт стал отцом близняшек

21.06.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский бегун Усейн Болт стал отцом близнецов. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

В День отца Болт опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннетт, годовалой дочерью Олимпией и новорожденными сыновьями, которые получили имена Тандер (Thunder) и Сент-Лео (Saint Leo). Фото с близняшками менее чем за сутки собрало почти полмиллиона лайков.



Каси Беннетт на своей странице в Instagram так же опубликовала снимки с детьми и Болтом, назвав его «опорой семьи и величайшим отцом для малышей».
 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский бегун Усейн Болт стал отцом близнецов. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
 
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