Усейн Болт стал отцом близняшек

В День отца Болт опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннетт, годовалой дочерью Олимпией и новорожденными сыновьями, которые получили имена Тандер (Thunder) и Сент-Лео (Saint Leo). Фото с близняшками менее чем за сутки собрало почти полмиллиона лайков.













Каси Беннетт на своей странице в Instagram так же опубликовала снимки с детьми и Болтом, назвав его «опорой семьи и величайшим отцом для малышей».