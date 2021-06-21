Какие санкции эффективнее всего

Источник материала: Салiдарнасць

DW проанализировала данные о санкциях, которые вводились во всем мире с 1995 года.

Экспертиза основывалась на сведениях из Глобальной базы данных о санкциях, являющейся совместным проектом Института мировой экономики в Киле, университета Констанца и университета Дрекселя в Филадельфии. В этом досье исследовательская группа задокументировала более 1100 санкций, а также их результаты.

Очевидные показатели результативности санкций – это конкретные изменения в поведении властей, такие как освобождение заключенных, прекращение огня или начало переговоров. Выдающимся примером эффективности считаются санкции против режима апартеида в Южной Африке.

Запрет на въезд был эффективен лишь в 36% случаев.

Финансовые санкции, адресные и не только, в течение того же периода, были эффективны в 41% случаев.

Более широкие санкции были еще более результативными. Особенно это касается отмененного или приостановленного военного сотрудничества (46%).

Наилучший показатель эффективности санкций – в 55 процентах случаев был достигнут при относительно редко вводимых санкциях, таких как запреты на полеты, закрытие морских портов, разрыв дипломатических отношений или исключение из международных организаций. На графике они относятся к категории «Иные».





Катрин Камин из Института мировой экономики в Киле также подчеркивает, что эффект санкций «трудно доступен для наблюдения и оценки» – и, следовательно, его сложно измерить. «Но вопрос в том, каковы были бы альтернативы санкциям и насколько они были бы эффективными? На этом фоне показатель более 30% кажется вполне эффективным», – полагает она.