Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси не проходят операции по картам МТБанка Недоступны операции в кассах, интернет-банке, мобильном приложении.

Причина — сломался модуль охлаждения сетевого оборудования. Вот сообщение банка:- В связи с выходом из строя модуля охлаждения сетевого оборудования, временно не осуществляются операции по картам МТБанка, а также операции в устройствах МТБанка. Недоступны операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении "Мой банк", сервисе переводов Denegram 2.0. Наблюдаются сложности с дозвоном в Контакт-центр.