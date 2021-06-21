|
В Беларуси не проходят операции по картам МТБанка
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Причина — сломался модуль охлаждения сетевого оборудования. Вот сообщение банка:
- В связи с выходом из строя модуля охлаждения сетевого оборудования, временно не осуществляются операции по картам МТБанка, а также операции в устройствах МТБанка. Недоступны операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении "Мой банк", сервисе переводов Denegram 2.0. Наблюдаются сложности с дозвоном в Контакт-центр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недоступны операции в кассах, интернет-банке, мобильном приложении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)