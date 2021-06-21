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Рыночные котировки белорусских евробондов резко пошли вниз
Источник материала: UDF
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Белорусские евробонды со сроком обращения до 2031 года обвалились за день сразу на 7 %.
Инвесторы избавляются об облигаций на фоне новых санкций.
Стоит отметить, что сегодня Евросоюз дал «зеленый свет» на введение санкций против банковского сектора Беларуси.
Ранее сообщалось, что будет введен запрет на покупку евробондов у официального Минска.
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Евросоюз дал «зеленый свет» на введение санкций против банковского сектора Беларуси.
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