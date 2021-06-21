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Рыночные котировки белорусских евробондов резко пошли вниз

21.06.2021 19:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рыночные котировки белорусских евробондов резко пошли вниз
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Рыночные котировки белорусских евробондов снижаются на фоне новостей о принятии министрами ЕС решения по санкциям в отношении Беларуси, сообщает Yahoo!Finance.

Белорусские евробонды со сроком обращения до 2031 года обвалились за день сразу на 7 %.

Инвесторы избавляются об облигаций на фоне новых санкций.

Стоит отметить, что сегодня Евросоюз дал «зеленый свет» на введение санкций против банковского сектора Беларуси.

Ранее сообщалось, что будет введен запрет на покупку евробондов у официального Минска.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Евросоюз дал «зеленый свет» на введение санкций против банковского сектора Беларуси.
 
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