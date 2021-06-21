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Заводчанин создал коррупционную схему на минском предприятии

21.06.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работник одного из минских заводов оказался причастен к хищению путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в столичной милиции.

Заводчанин создал коррупционную схему на минском предприятии
Фото: pixabay.com

По данным правоохранителей, 45-летний работник целенаправленно завышал стоимость предложений участников тендера на запчасти для ремонта заводского оборудования и обеспечивал победу знакомому 56-летнему индивидуальному предпринимателю. Впоследствии на сумму завышенной наценки похищалась продукция завода. Деньги от ее продажи мужчины делили между собой, присвоив таким образом почти 10 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

 
 
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Работник одного из минских заводов оказался причастен к хищению путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в столичной милиции.
 
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