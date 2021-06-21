Великобритания и Канада также ввели новые санкции в отношении Беларуси

Великобритания и Канада одновременно с США и Евросоюзом 21 июня ввели новые санкции в отношении Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Канады, США и ЕС, опубликованном на сайте британского МИД.



Глава МИД Канады Марк Гарно. Фото: The Canadian Press

«Мы едины в нашей глубокой обеспокоенности по поводу продолжающихся атак на права человека, фундаментальные свободы и международное право со стороны режима Лукашенко, — говорится в документе. — Сегодня мы предприняли скоординированные санкционные действия в ответ на принудительную посадку 23 мая коммерческого рейса авиакомпании Ryanair, осуществлявшегося между двумя государствами — членами ЕС, и на политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, а также на продолжающуюся атаку на права человека и основные свободы. Мы привержены поддержке подавляемых в течение долгого времени демократических устремлений народа Беларуси и выступаем вместе, чтобы заставить режим заплатить за его вопиющее пренебрежение международными обязательствами», передает БелаПАН .

«Мы едины в призыве к режиму прекратить его репрессивные практики против собственного народа, — подчеркивается в заявлении. — Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от своих обязательств в области прав человека, приверженности демократическим принципам и взаимодействия с международным сообществом. Мы также едины в своем призыве к режиму Лукашенко оказывать содействие в полном объеме в рамках международных расследований событий 23 мая; немедленно освободить всех политических заключенных; выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); начать всесторонний и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ».

На сайте МИД Великобритании указывается, что Соединенное Королевство параллельно с Канадой, США и ЕС вводит новые санкции. Они коснутся 11 физических и двух юридических лиц. Министр иностранных дел Доминик Рааб отметил: «Великобритания и наши партнеры сегодня ввели санкции против тех, кто несет ответственность за продолжающееся подавление демократии и прав человека в Беларуси. Режим Лукашенко подверг опасности жизни пассажиров и членов экипажа самолета в позорной уловке с целью похищения Романа Протасевича. Мы будем привлекать режим к ответственности, координируя действия с нашими союзниками, в том числе путем дальнейшего запрета на поездки, замораживания активов и перекрытия потоков доходов от экспорта нефти».

В сообщении на сайте МИД Канады говорится, что санкции вводятся в отношении 17 физических и пяти юридических лиц в ответ «на грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси». Посадка самолета Ryanair в Минске названа «безрассудным, наглым актом», который не только явился «вопиющим посягательством на свободу выражения мнений, но и поставил под угрозу безопасность других пассажиров рейса и представляет собой серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации во всем мире».

«Задержание господина Протасевича и госпожи Сапеги является нападением на всех, кто верит в свободу выражения мнений, — отметил глава МИД Канады Марк Гарно. — Канада и ее партнеры будут продолжать оказывать давление на белорусский режим в связи с грубыми нарушениями прав человека. Канада продолжает призывать к беспристрастному расследованию всех утверждений о пытках и других жестоких и бесчеловечных видах обращения в Беларуси».

21 июня Евросоюз ввел санкции в отношении еще 78 физических и восьми юридических лиц в Беларуси.

Это произошло одновременно с сообщением управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США о новых санкциях в отношении 16 белорусских физических и пяти юридических лиц.