|
40 дней подряд. Экс-милиционер Егор Емельянов не был отпущен с улицы Окрестина и задержан в третий раз
Источник материала: Партизан
Он отказался от участия в подавлении акций протеста в Новополоцке в августе
Сегодня в третий раз арестовали бывшего милиционера Егора Емельянова, отказавшегося от участия в подавлении акций протеста в Новополоцке в августе и уволившегося из милиции, сообщают правозащитники. Всего он проведет на сутках 40 дней.
В субботу Егора должны были освободить после 30-дневного ареста, но его снова задержали. Согласно протоколу, когда Емельянова доставили из СИЗО в Советский РОВД, он «оказал неподчинение, не захотел выходить из машины, хватался руки».
Судья Волк сегодня приговорил Емельянова к 10 суткам ареста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
40 дней подряд. Экс-милиционер Егор Емельянов не был отпущен с улицы Окрестина и задержан в третий раз
Он отказался от участия в подавлении акций протеста в Новополоцке в августе
|
Свежие газеты
Архив (Разное)