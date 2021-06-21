Параллельно с ЕС. Санкции ввели Канада и США

Источник материала: Салiдарнасць

В списках – физлица, компании и организации.

21 июня вслед за ЕС санкционный список в отношении белорусских чиновников и юрлиц дополнили США . Речь идет о 16 физических лицах и 5 организациях.

Список чиновников:

Александр Астрейко – начальник УВД Брестского облисполкома

Андрей Гуржий – член Центриизбиркома

Михаил Гриб – начальник ГУВД Мингорисполкома

Ольга Дорошенко – член Центриизбиркома

Сергей Зубков – командир группы «Альфа»

Сергей Калиновский – замминистра юстиции

Николай Карпенков – замминистра МВД, командующий внутренними войсками

Светлана Кацубо – член Центриизбиркома

Наталья Кочанова – председатель Совета Республики

Александр Лосякин – член Центриизбиркома

Игорь Плышевский – член Центриизбиркома

Марина Рахманова – член Центриизбиркома

Иван Тертель – председатель КГБ

Ирина Целиковец – член Центриизбиркома

Андрей Швед – генпрокурор

Наталья Эйсмонт – пресс-секретарь Александра Лукашенко

Список организаций, попавших под санкции США, пополнили:

-ЦИП на Окрестина

- КГБ

- внутренние войска

- УВД Брестского облисполкома

- ГУБОПиК.

В этот же день МИД Канады объявило о новых санкциях против 17 физических и 5 юридических лиц в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) – «в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси».

– Эти меры принимаются в координации с США, Великобританией и Европейским союзом, – говорится в заявлении.

Список физлиц:

Алексей Авраменко – министр транспорта и коммуникаций

Олег Беляков – представитель Оперативно-аналитического центра

Александр Василюк – Начальник управления Следственного комитета

Олег Гайдукевич – депутат Палаты представителей

Игорь Голуб – командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС

Андрей Гурцевич – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО

Николай Воробей – бизнесмен, совладелец компании «Бремино Групп»

Александр Зайцев – бизнесмен, совладелец компании «Бремино Групп»

Валерий Иванькович – гендиректор МАЗ

Николай Карпенков – замминистра МВД, командующий внутренними войсками

Игорь Луцкий – замглавы Администрации президента

Виктор Хренин – министр обороны

Алексей Олексин – бизнесмен, владелец «Табакерок», компании «Энерго-Оил»

Максим Рыженков – первый замглавы Администрации президента

Артем Сикорский – директор Департамента по авиации

Леонид Чуро – глава «Белаэронавигация»

Андрей Швед – генпрокурор

Список предприятий, попавших под санкции Канады:

- «Белаэронавигация»

- БЕЛАЗ

- Bremino Group

- МАЗ

- «Новая Нефтяная Компания».