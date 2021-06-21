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Параллельно с ЕС. Санкции ввели Канада и США
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В списках – физлица, компании и организации.
21 июня
Список чиновников:
Александр Астрейко – начальник УВД Брестского облисполкома
Андрей Гуржий – член Центриизбиркома
Михаил Гриб – начальник ГУВД Мингорисполкома
Ольга Дорошенко – член Центриизбиркома
Сергей Зубков – командир группы «Альфа»
Сергей Калиновский – замминистра юстиции
Николай Карпенков – замминистра МВД, командующий внутренними войсками
Светлана Кацубо – член Центриизбиркома
Наталья Кочанова – председатель Совета Республики
Александр Лосякин – член Центриизбиркома
Игорь Плышевский – член Центриизбиркома
Марина Рахманова – член Центриизбиркома
Иван Тертель – председатель КГБ
Ирина Целиковец – член Центриизбиркома
Андрей Швед – генпрокурор
Наталья Эйсмонт – пресс-секретарь Александра Лукашенко
Список организаций, попавших под санкции США, пополнили:
-ЦИП на Окрестина
- КГБ
- внутренние войска
- УВД Брестского облисполкома
- ГУБОПиК.
В этот же день МИД Канады
– Эти меры принимаются в координации с США, Великобританией и Европейским союзом, – говорится в заявлении.
Список физлиц:
Алексей Авраменко – министр транспорта и коммуникаций
Олег Беляков – представитель Оперативно-аналитического центра
Александр Василюк – Начальник управления Следственного комитета
Олег Гайдукевич – депутат Палаты представителей
Игорь Голуб – командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС
Андрей Гурцевич – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО
Николай Воробей – бизнесмен, совладелец компании «Бремино Групп»
Александр Зайцев – бизнесмен, совладелец компании «Бремино Групп»
Валерий Иванькович – гендиректор МАЗ
Николай Карпенков – замминистра МВД, командующий внутренними войсками
Игорь Луцкий – замглавы Администрации президента
Виктор Хренин – министр обороны
Алексей Олексин – бизнесмен, владелец «Табакерок», компании «Энерго-Оил»
Максим Рыженков – первый замглавы Администрации президента
Артем Сикорский – директор Департамента по авиации
Леонид Чуро – глава «Белаэронавигация»
Андрей Швед – генпрокурор
Список предприятий, попавших под санкции Канады:
- «Белаэронавигация»
- БЕЛАЗ
- Bremino Group
- МАЗ
- «Новая Нефтяная Компания».
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В списках – физлица, компании и организации.
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