Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Источник материала: ОНТ

В последнем матче предварительного этапа наша команда разгромила Швецию — 78:54.

Самым результативным игроком в белорусской команде стала Алекс Бентли, набравшая 24 очка. После трех игр белоруски с 5-ю очками заняли первое место в своей отборочной группе, обойдя хозяек турнира – сборную Испании (напомним, на старте Евро белоруски одержали над испанками сенсационную победу).

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