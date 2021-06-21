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Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

В последнем матче предварительного этапа наша команда разгромила Швецию — 78:54. 

Самым результативным игроком в белорусской команде стала Алекс Бентли, набравшая 24 очка. После трех игр белоруски с 5-ю очками заняли первое место в своей отборочной группе, обойдя хозяек турнира – сборную Испании (напомним, на старте Евро белоруски одержали над испанками сенсационную победу).

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В последнем матче предварительного этапа наша команда разгромила Швецию — 78:54.  Самым результативным игроком в белорусской команде стала Алекс Бентли, набравшая...
 
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