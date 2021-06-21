|
Женская сборная Беларуси по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Источник материала: ОНТ
В последнем матче предварительного этапа наша команда разгромила Швецию — 78:54.
Самым результативным игроком в белорусской команде стала Алекс Бентли, набравшая 24 очка. После трех игр белоруски с 5-ю очками заняли первое место в своей отборочной группе, обойдя хозяек турнира – сборную Испании (напомним, на старте Евро белоруски одержали над испанками сенсационную победу).
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнем матче предварительного этапа наша команда разгромила Швецию — 78:54. Самым результативным игроком в белорусской команде стала Алекс Бентли, набравшая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)