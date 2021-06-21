Чемпионат мира по пляжному футболу: сборная Беларуси обыграла соперников из Польши

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по пляжному футболу стартовала с победы в квалификации чемпионата мира.

Команда Николаса Альварадо уверенно обыграла соперников из Польши. Счёт – 8:2. Завтра наша сборная сыграет со командой Норвегии, а завершит групповой этап квалификации в среду матчем с испанцами. После первого раунда соревнований по две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за путёвки в финальную стадию чемпионата мира. По итогам европейской квалификации пропуска на турнир получат четыре сборные. Чемпионат мира пройдёт в августе в Москве. Напомним, ранее сборная Беларуси пробилась в суперфинал Евролиги.

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