Пытался переплыть водоем. В Докшицком районе утонул мужчина

Источник материала: ОНТ

Мужчина утонул в Докшицком районе. По данному факту следователями проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

Рано утром 21 июня на берегу озера Янковское двое мужчин распивали алкогольные напитки. Когда выпивка закончилась, один из них ушел в магазин. Вернувшись, он не нашел на берегу 46-летнего друга. Вспомнив, что пропавший собирался переплыть водоем, мужчина позвонил спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС достали из воды бездыханное тело.

Место происшествия было изучено специалистами, назначена судебно-медицинская экспертиза, производится опрос очевидцев.

Фото: pixabay

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