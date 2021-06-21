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Пытался переплыть водоем. В Докшицком районе утонул мужчина
Источник материала: ОНТ
Мужчина утонул в Докшицком районе. По данному факту следователями проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете,
Рано утром 21 июня на берегу озера Янковское двое мужчин распивали алкогольные напитки. Когда выпивка закончилась, один из них ушел в магазин. Вернувшись, он не нашел на берегу 46-летнего друга. Вспомнив, что пропавший собирался переплыть водоем, мужчина позвонил спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС достали из воды бездыханное тело.
Место происшествия было изучено специалистами, назначена судебно-медицинская экспертиза, производится опрос очевидцев.
Фото: pixabay
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Мужчина утонул в Докшицком районе. По данному факту следователями проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА. Рано утром 21 июня на...
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