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В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за Кубок Стэнли
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за самый престижных трофей – Кубок Стэнли.
Накануне в очередном матче полуфинальной серии встречались «Вегас» и «Монреаль». Основное время завершилось вничью – 1:1. Игра перешла в овертайм, где сильнее были хоккеисты «Вегаса». Счет в серии стал равным – 2:2. Ближайшей ночью на лед выйдут «Тампа-Бэй» и «Нью-Йорк Айлендерс». Пока в этой серии счет также равный – 2:2.
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В Национальной хоккейной лиге продолжается борьба за самый престижных трофей – Кубок Стэнли. Накануне в очередном матче полуфинальной серии встречались «Вегас»...
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