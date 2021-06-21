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Мясникович: Санкции только создают условия для подъема национальных экономик
Источник материала: ОНТ
На фоне памятных событий в Бресте сегодня много говорят о процессах, которые объединяют и контрпродуктивности санкций.
Более того, как заявил на брифинге председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, - санкции только создают условия для подъема национальных экономик.
О партнерстве в ЕАЭС Михаил Мясникович сообщил, что документ по общему рынку газа в интеграции будет готов в этом году. Вся необходимая инфраструктура создана. Также в Евразийском экономическом союзе готовятся ввести сертификат о вакцинации. Предполагается, что он станет импульсом для массовой иммунизации.
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На фоне памятных событий в Бресте сегодня много говорят о процессах, которые объединяют и контрпродуктивности санкций. Более того, как заявил на брифинге...
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