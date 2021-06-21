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Мясникович: Санкции только создают условия для подъема национальных экономик

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мясникович: Санкции только создают условия для подъема национальных экономик

На фоне памятных событий в Бресте сегодня много говорят о процессах, которые объединяют и контрпродуктивности санкций. 

Более того, как заявил на брифинге председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, - санкции только создают условия для подъема национальных экономик.  

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийского экономического союза: «Когда уже нет других аргументов, тогда вводятся так называемые силовые методы, поэтому я думаю, что общение с бизнескругами еще раз убеждает в том, что те решения, которые принимаются политиками об ограничении каких-то контактов или вопросов, связанных с продвижением товаров, это плохо в первую очередь для тех деловых кругов, которые действительно создают рабочие места, обеспечивают благополучие граждан, и тут вмешиваются силы, которые не способствуют улучшению жизненного уровня людей».

О партнерстве в ЕАЭС Михаил Мясникович сообщил, что документ по общему рынку газа в интеграции будет готов в этом году. Вся необходимая инфраструктура создана. Также в Евразийском экономическом союзе готовятся ввести сертификат о вакцинации. Предполагается, что он станет импульсом для массовой иммунизации.   

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Теги: Брест
 
 
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На фоне памятных событий в Бресте сегодня много говорят о процессах, которые объединяют и контрпродуктивности санкций.  Более того, как заявил на брифинге...
 
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