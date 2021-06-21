ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 22 июня: до +36°C и возможны грозы

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 22 июня: до +36°C и возможны грозы

Последние дни температура днем легко преодолевает 30-градусную отметку. Это выше нормы на 7-10 градусов. И в ближайшие дни зной еще усилится. Аномальную погоду дополнят и тропические ночи. Скорее всего, многолетние температурные рекорды будут побиты.

Погоду в Беларуси продолжит определять обширный антициклон с центром над Средней Волгой. По его периферии станет распространяться жаркая воздушная масса с южных широт. В результате – солнечная, знойная погода.

Во вторник переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди, грозы. Влажность до 40%. Ветер юго-восточный умеренный, днем при грозах порывистый.

В 8:00 температура практически по всей стране в пределах 23°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям может быть на пару градусов прохладнее.

К середине дня столбики термометров достигнут +31°C по западу и +36°C по юго-востоку. К вечеру жаркая погода сохранится – +30…+31°C.

До конца рабочей недели сохранится влияние жаркой воздушной массы субтропического происхождения. Будет преобладать переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью +17…+22°C, днем +29…+34°C, местами до +36°C. По предварительному прогнозу, жара начнет постепенно спадать только в выходные. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние дни температура днем легко преодолевает 30-градусную отметку. Это выше нормы на 7-10 градусов. И в ближайшие дни зной еще усилится. Аномальную погоду...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by