Прогноз погоды на 22 июня: до +36°C и возможны грозы

Источник материала: ОНТ

Последние дни температура днем легко преодолевает 30-градусную отметку. Это выше нормы на 7-10 градусов. И в ближайшие дни зной еще усилится. Аномальную погоду дополнят и тропические ночи. Скорее всего, многолетние температурные рекорды будут побиты.

Погоду в Беларуси продолжит определять обширный антициклон с центром над Средней Волгой. По его периферии станет распространяться жаркая воздушная масса с южных широт. В результате – солнечная, знойная погода.

Во вторник переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди, грозы. Влажность до 40%. Ветер юго-восточный умеренный, днем при грозах порывистый.

В 8:00 температура практически по всей стране в пределах 23°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям может быть на пару градусов прохладнее.

К середине дня столбики термометров достигнут +31°C по западу и +36°C по юго-востоку. К вечеру жаркая погода сохранится – +30…+31°C.

До конца рабочей недели сохранится влияние жаркой воздушной массы субтропического происхождения. Будет преобладать переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью +17…+22°C, днем +29…+34°C, местами до +36°C. По предварительному прогнозу, жара начнет постепенно спадать только в выходные.

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