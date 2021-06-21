Великой Отечественной – 80 лет: личный взгляд на уроки войны

Источник материала: ОНТ

22 июня 2021 года – 80-летие начала Великой Отечественной войны. Знаковая и трагическая дата истории – повод напомнить ныне живущим о необходимости понимания, что такое война, и бережном отношении к памяти о ней. Об этом и не только – в авторском взгляде нашего колумниста Павла Игнатьева.

Многое известно о тяжких и трагических буднях войны. Я же попытаюсь взглянуть на те далекие события несколько по-иному. Сейчас очень важно сохранять и доносить до каждого человека не только хронологию военных событий, но и способствовать пониманию еще одного аспекта сути войны.

76 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Родилось и выросло уже не одно поколение, знающее о ней благодаря ветеранам, книгам и кинохронике. Очень важно, что до сих пор каждый может прикоснуться к таким бесценным источникам, посетить мемориалы воинов и жертв войны, музеи и места боевой славы. Ведь самому трудно представить, что за чудовищные события происходили тогда. Понимают ли новые поколения, что пережили их предки, благодаря которым «мирное небо» (избитая, но крайне точная фраза) стало привычной и незаметной обыденностью? Надеюсь, да.

Сейчас для многих война – нечто непознанное и неизведанное. Она настолько далека, что начинает казаться – в наши дни такое просто не может произойти! Однако похожие настроения у многих были и незадолго до начала немецко-фашистского вторжения. Да, среди военных чинов, располагавших оперативными данными, имелась информация о почти неизбежном нападении Германии. Но одно дело – готовиться к войне, а совсем другое – участвовать в ней. И, согласитесь, тогда готовиться было необходимо не только физически, или наращивая арсеналы вооружений. Готовиться нужно было, прежде всего, морально, чтобы не быть психологически сломленным и подавленным чужой милитаристской машиной, обрушившейся на весь советский народ.





Мой дед, будучи военным прокурором, служил тогда в Кобрине. Там же жила и вся наша семья. Это – в районе 50 км от Брестской крепости, первой принявшей на себя удар врага. Ранним утром 22 июня 1941 года все проснулись от повсеместного гула, от которого дрожал дом – летела немецкая авиация. Выскочив из дома, он через короткое время вернулся, схватил форму и пистолет. Бабушке с восьмимесячной дочкой на руках едва успел сказать: «Ждите!» И ждали (в том числе, и под оккупацией) до лета 1945 года, когда он вернулся с фронта, после ранения и контузии, дошедший до Австрии. На целых 4 года семья была разлучена неизвестностью и непредсказуемостью: что каждую минуту может ожидать тебя или дорогих людей? Про постоянный риск, угрозу жизни и отсутствие самых элементарных бытовых условий и говорить не приходилось. И этот пример – лишь малая частичка войны.





Не собираюсь никого принижать или критиковать. Но теперь, «разнеженные» условиями современной жизни, в случае похожей опасности, смогли бы мы «собраться» так, как наши прадеды, деды, отцы? Не растерялись бы от такой глобальной экстренной ситуации? Ведь в те дни их жизнь перевернулась и никогда уже не была прежней. Опасность и непредсказуемость, ежедневные испытания, по разным причинам выдержать которые было суждено не всем, стали постоянными спутниками.





Что я хочу этим сказать или на что намекнуть? Следующее. Никогда ни до, ни после в истории белорусского народа не было событий, страшнее и трагичнее Великой Отечественной войны. И хочется верить, что в современном, накалённом до предела мире, подобное не повторится. Поэтому через сохранение памяти о тех событиях нужно воспитывать в себе понимание ценности каждого дня своей жизни, быть благодарным за возможность «автоматически» делать самые банальные, незаметные и привычные вещи. Великая ценность жизни заключается в звонке родному человеку, солнечном дне, прочитанной книге, возможности обнять ребенка. Эти важные «мелочи» тогда, 80 лет назад, надолго забрала война, научившая наших предков безгранично любить и ценить каждую секунду жизни. Позже они получили вознаграждение за выпавшие физические, душевные страдания и разрушенную до основания страну – 9 Мая 1945 года наступил мир.





И эту награду мы приняли из их рук, передавая новым поколениям. Несомненно, продолжать хранить ее нужно в сознании, сердце, поступках, укоренять в мировоззрении, ведь нечто похожее в эти минуты, к великому сожалению, продолжает происходить в Сирии, в зоне арабо-израильского конфликта, в Украине…

Так давайте и впредь учиться и учить этому – ценить и хранить столь привычный нам мир, воспитывать такие чувства с самого раннего возраста. Ведь подавляющее большинство из нас – счастливые люди, не познавшие военных лихолетий. Пусть так будет и впредь…





Фото: БЕЛТА

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