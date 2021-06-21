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В Беларуси стартовала неделя молодежи

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси стартовала неделя молодежи

Неделя молодежи стартовала в Беларуси! Помощь государства обсудили за круглым столом представители разных сфер. Среди тем – образование, здравоохранение, организация досуга, льготы молодым семьям.


Традиционно в последнее воскресенье июня празднуется республиканский День молодежи. Событие всегда насыщенное. Но в этом году его расширили до недели! Каждый день – абсолютно разный. Сегодня – физкультурно-оздоровительный и спортивно-массовый день под слоганом «Здорово-здорово!».

Завтра по всей стране молодежь примет участие в митингах-реквиемах. В среду – день молодой семьи. И так семь дней подряд – разные темы и разные слоганы. Задача – привлечь внимание к вопросам молодежной политики и их решению.

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Неделя молодежи стартовала в Беларуси! Помощь государства обсудили за круглым столом представители разных сфер. Среди тем – образование, здравоохранение,...
 
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