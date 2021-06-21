ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как избежать последствий жары? Минздрав дал советы, как уберечь себя и близких

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как избежать последствий жары? Минздрав дал советы, как уберечь себя и близких

В связи с установившейся жарой Министерство здравоохранения напоминает о мерах, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Белорусские медики советуют не выходить на улицу в период с 11 утра до 5 вечера, если в этом нет острой надобности. Именно в это время солнце наиболее активно.

Находясь на улице, старайтесь передвигаться по тени. Если есть возможность, заходите в помещения, оснащенные кондиционерами. При себе нужно иметь чистую негазированную минеральную воду. Медики советуют выбирать одежду из натуральных тканей свободного кроя, удобную и открытую обувь.

Кондиционер в помещении не стоит настраивать на охлаждение воздуха ниже 18-20 градусов. Во избежание тяжелых простудных заболеваний нужно стараться держаться подальше от работающего кондиционера. Если его нет, для охлаждения воздуха в помещении можно поставить емкость с водой перед вентилятором.

Важно не допустить обезвоживания организма. Специалисты советуют пить больше не холодной жидкости (теплый зеленый чай без сахара, воду с лимонным соком, минеральную воду без газа, морсы и компоты) – не меньше 1,5-3 литров ежедневно. Из рациона нужно исключить жареные, жирные и сладкие блюда.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установившейся жарой Министерство здравоохранения напоминает о мерах, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Белорусские медики советуют не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by