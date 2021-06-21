Как избежать последствий жары? Минздрав дал советы, как уберечь себя и близких

Источник материала: ОНТ

В связи с установившейся жарой Министерство здравоохранения напоминает о мерах, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Белорусские медики советуют не выходить на улицу в период с 11 утра до 5 вечера, если в этом нет острой надобности. Именно в это время солнце наиболее активно.

Находясь на улице, старайтесь передвигаться по тени. Если есть возможность, заходите в помещения, оснащенные кондиционерами. При себе нужно иметь чистую негазированную минеральную воду. Медики советуют выбирать одежду из натуральных тканей свободного кроя, удобную и открытую обувь.

Кондиционер в помещении не стоит настраивать на охлаждение воздуха ниже 18-20 градусов. Во избежание тяжелых простудных заболеваний нужно стараться держаться подальше от работающего кондиционера. Если его нет, для охлаждения воздуха в помещении можно поставить емкость с водой перед вентилятором.

Важно не допустить обезвоживания организма. Специалисты советуют пить больше не холодной жидкости (теплый зеленый чай без сахара, воду с лимонным соком, минеральную воду без газа, морсы и компоты) – не меньше 1,5-3 литров ежедневно. Из рациона нужно исключить жареные, жирные и сладкие блюда.

Фото: pixabay

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