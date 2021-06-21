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Столетний ветеран Абрам Миркин исполнил свою мечту – посетил Брест

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столетний ветеран Абрам Миркин исполнил свою мечту – посетил БрестБрест" class="one-news__figure-img">

События, о которых должен помнить каждый. Уже завтра, 22 июня, в стране памятная дата – в 4 утра на страну вероломно напали фашисты. С врагом сражалась вся страна.  Каждый третий белорус сложил голову за мир и покой.


C момента начала войны прошло 80 лет. Но до сих пор раны не заживают. В памяти имена героев и места. Сегодня все дороги ведут в Брест. С приграничным городом связана одна из самых трагических дат в нашей истории. Здесь, у слияния вод Буга и Муховца, и начиналась Великая Отечественная война.

На часах шесть утра, «Поезд Победы» без опоздания прибывает на Брестский вокзал. Дата и место символические, здесь также героически, как и в цитадели, оборонялись защитники 80 лет назад. Среди почетных посетителей поезда – столетний ветеран Абрам Миркин, войну он встретил в Ленинграде и прошел боевой путь до конца, вопреки возрасту и расстоянию. Живет в России и все же исполнил главную мечту – посетить Брест.

Колеся по городам и странам, музей рассказывает историю Великой Отечественной войны. Каждый вагон – экспозиция, трехмерные панорамы, живописные полотна, спецэффекты – на мгновение переносят посетителей в 40-е, целый вагон посвящен легендарной цитадели.

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Теги: Брест
 
 
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События, о которых должен помнить каждый. Уже завтра, 22 июня, в стране памятная дата – в 4 утра на страну вероломно напали фашисты. С врагом сражалась вся страна....
 
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