Глеб Лавров: После встречи в Женеве выяснилось, что у России есть еще и враги. Целых 16!

Источник материала: ОНТ

Неожиданное предуведомление: Дорогие читатели, звиняйте! В предыдущем тексте я, Лавров, выдал действительное желаемое за действительное. Понадеялся, блин, не только на русский, но и на общемировой авось. Показалось и мне, наряду со многими, что Сонный не пробудится. Ан, как говорится, нет.

На деле же – Пх’нглуи мглв’нафх Джо Байден Р’льех вгах’нагл фхтагн!

То есть, может еще крепкий старик, и даже могЁт (если вовремя нужную бумажку со списком ему в руки подложить, изловчившись).

В остальном же, особенно в выводах, прошлый текст – он вполне валиден. Так что наслаждайтесь, если кто-то еще не.

А теперь нечто не совершенно иное.

Как сообщала нам всем сначала скрепная пропаганда, потом анти-агитация, потом снова пропаганда, у России два союзника – армия и флот. Так вот. После встречи в Женеве выяснилось, что у России в целом и конкретно у Владимира Владимировича, помимо этих двоих, есть еще и враги. Целых 16!

Именно такое количество критически важных для Соединенных Штатов секторов экономики попали в список (см. выше и ниже), который ПОТУС Байден передал своему российскому коллеге со словами «хакерская атака на любой из этих объектов будет воспринята как объявление кибервойны и приведет к немедленному ответу».

ШТОШ! Самое время «огласить весь список, пожалуйста» (с).

Итак, поводом для войны двух ядерных держав отныне является враждебное использование цифровых технологий против объектов… барабанная дробь… химических производств; крупных торговых объектов; объектов связи; ключевых производств; дамб; военной инфраструктуры; спасательных служб; энергетики; финансового сектора; агропромышленности; транспорта; госуправления; здравоохранения; атомной энергетики; гидротехнических и водоочистных объектов; а также сектора информационных технологий.

Причем, важно, что даже не важно(!), осуществлено ли разрушительное применение этих самых враждебных цифровых технологий с полного благословения или только с ведома, или лишь с территории иной страны. Да-да! Отмазка в духе «это не мы вас всех поломали, а токмо группа немытых хакеров и школоло» – теперь такое за извинение уже не прокатит.

Теперь если кто-то через сети нагадил и скрылся в трубе, отвечать должна вся страна на другом конце трубы! И точка!

Согласитесь, однако, ново!

Естественно, это пока лишь заявление Джо Байдена, президента США. Но в предыдущих сериях и меньшее бывало поводом крепко призадуматься…

Хотя, конечно, можно съязвить. Мол, кто в своем уме пойдет дамбу Гувера штробить в выходной спозаранку?

Разве что адепты Йес-мена из Fallout: New Vegas (ТМ)?

Или десептиконы (ТМ)?

Или Лекс Лютор (ТМ)?

Но американские мифы, понятно, uber alles. Так что ковыряться в дамбах с помощью хакерских штучек – ноне ни-ни. Зарубите это прямо на дамбе!

Но есть, конечно, кое-что в списке и действительно интересное. Без хиханек. Президент США предложил запретить враждебные действия с помощью цифровых технологий в секторе информационных технологий. То есть в интернете, как таковом. В новых медиа. В социальных сетях. Везде.

И то есть, все то, в чем весь прошлый год практиковались американские государственные службы (USAid, например) в белорусском медиа-поле, стравливая между собой различные группы белорусских граждан посредством сетевых медиа – по отношению к самим Штатам табу.

Потому что может нанести непоправимый структурный вред! О, как!

Чувствуете ли вы, дор.читатели, легкую иронию? Нет, реально, чувствуете?

Только после того, как американцы убедились точно, что общество можно расколоть одними медийными вбросами, скоординированной волной фейков, работой троллей, ботов и прочих, вот только после этого они сурово призвали Россию так с ними самими не поступать…

Я, например, легкую иронию – очень чувствую. И еще грусть. От осознания, что дивный новый цифровой мир строят по инструкциям, написанным после полевого исследования, проведенного на нас. В качестве полевых (зачеркнуто) лабораторных мышей.

И здесь так и хочется сказать. Давайте, американские исследователи, сделаем это ваше предложение взаимным. Чтоб вы тоже обязались не использовать передовые технологии во вред. Тогда – можно подписывать ваш список из 16 запрещенных целей. А если нет, то… звиняйте.

Пусть будут эти 16 врагов Путина в постоянном у немытых хакеров прицеле.

Остальным – нормальной недели. И освежающего дождя в районе выходных.

А то тут, знаете ли, такая жара! И другие проблемы.

Ведь кому высокотехнологические вызовы ближайшего будущего. А кое-кто еще с отжившей в прошлом веке политикой санкционных списков возится.

Такие наши годы, крепкий старик Сонный Джо!

При подготовке материала использованы материалы «Википедии». В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз и проч. Использованное изображение носит иллюстративный характер. Или нет.

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