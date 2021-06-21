Около Букингемского дворца протестующие напали на политического редактора ВВС

Источник материала: ОНТ

Уроки вежливости по-британски. В Лондоне недалеко от Букингемского дворца протестующие напали на политического редактора ВВС. И это не было случайностью. Вот кадры, которые сейчас обсуждает вся Великобритания.

Человека, который пытается скрыться от агрессивной толпы, зовут Николас Ватт. Толпа людей (пресса называет их ультраправыми) опознала журналиста. И таким способом показывает свое отношение к крупнейшему медиахолдингу Великобритании. Причина – и статьи о пандемии и ограничениях, и освещение событий в мире в целом. При этом, как отмечает газета «Гардиан», полиция делает вид, что не замечает происходящего, а Ватт, скорее всего, серьезно опасается за свою жизнь и здоровье. Судьбой редактора озаботился и премьер Борис Джонсон. Фактов нападения на журналистов в Великобритании все больше. Причем зачастую для этого не нужно повода и вовсе.

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