В Бресте белорусские и российские журналисты обсуждают вопросы сохранения исторической памяти

Источник материала: ОНТ

Бресте белорусские и российские журналисты обсуждают вопросы сохранения исторической памяти" class="one-news__figure-img">

В Бресте обсуждают вопросы сохранения исторической памяти. За круглым столом – белорусские и российские журналисты.





Делятся мнениями о том, как не допустить искажения исторических фактов и противостоять попыткам фальсификации истории. В качестве практического решения – книга «Подвиг советского народа». Ее сегодня презентовал Постоянный комитет Союзного государства.

Издание посвящено новым экспозициям Брестской крепости и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. В книге более 200 страниц. На обратной стороне обложки символично размещены плакат «Родина-мать зовет» и отрывок из песни «Священная война».

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