В очереди на выезд из Беларуси в ЕС стоят более 1 тыс. фур

Источник материала: ОНТ

Своей очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз, по состоянию на два часа дня 21 июня, ждут более 1 тыс. фур. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.

Таким образом, на границе Беларуси и Латвии возле пункта пропуска «Григоровщина» собралось свыше 90 грузовиков. Перед пунктом пропуска «Урбаны» стояли более 10.

На границе с Польшей возле пункта пропуска «Брузги» ждут более 100 фур, «Козловичи» – больше 60, «Берестовица» – свыше 100.

Пропуск через границу перед «Каменным Логом» ожидают более 230 большегрузов, перед пунктом «Видзы» стоят больше 60, «Котловка» – более 150, «Бенякони» – более 140, «Привалка» – свыше сотни машин.

Фото: БЕЛТА, архив

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram