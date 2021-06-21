Жители Гомельщины отправились в масштабный патриотический велопробег

Источник материала: ОНТ

В канун скорбной даты масштабный патриотический велопробег объединил жителей Гомельщины.





Маршрут – около двухсот километров. Первая остановка – в Светлогорском районе у мемориала на месте сожженной в годы войны деревни Ола. В январе 1944-го нацисты уничтожили здесь больше полутора тысяч человек – среди них было много женщин и детей. Участники возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших минутой молчания.

Затем переезд в Жлобинский район. Велосипедисты посетили место, которое в народе называют «детской Хатынью». Во время войны здесь находился концлагерь – дети были донорами для раненых немецких солдат. Тогда от мучений погибли почти 2 тысячи мальчиков и девочек.

Финишировал велопробег в Гомеле у братской могилы советских воинов и подпольщиков.

«В единстве наша сила!» – под таким слоганом в свой патриотический велопробег отправилась активная молодежь Минска. Около сотни юных патриотов с госсимволикой проехали по столице от центра до монумента «Беларусь Партизанская». Здесь возложили цветы, почтили память погибших. Завтра активная молодежь соберется на акцию «Память сердца». Сотни лампадок зажгутся у памятников и обелисков по всей стране.

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