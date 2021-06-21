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Обновленные теннисные рейтинги: Виктория Азаренко занимает 14 место
Источник материала: ОНТ
В понедельник традиционно следим за обновленными теннисными рейтингами.
Виктория Азаренко поднялась на две позиции и теперь занимает 14 место. В первую сотню вернулась и Александра Саснович: белоруска поднялась на одну позицию и сейчас как раз сотая. Арина Соболенко по-прежнему 4-я ракетка мира. В мужском рейтинге в топ-100 входят двое белорусов: Егор Герасимов за неделю прибавил 4 позиции и теперь 72-й, Илья Ивашко стал 87-м, поднявшись на три строки.
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В понедельник традиционно следим за обновленными теннисными рейтингами. Виктория Азаренко поднялась на две позиции и теперь занимает 14 место. В первую сотню...
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