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Обновленные теннисные рейтинги: Виктория Азаренко занимает 14 место

21.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновленные теннисные рейтинги: Виктория Азаренко занимает 14 место

В понедельник традиционно следим за обновленными теннисными рейтингами. 

Виктория Азаренко поднялась на две позиции и теперь занимает 14 место. В первую сотню вернулась и Александра Саснович: белоруска поднялась на одну позицию и сейчас как раз сотая. Арина Соболенко по-прежнему 4-я ракетка мира. В мужском рейтинге в топ-100 входят двое белорусов: Егор Герасимов за неделю прибавил 4 позиции и теперь 72-й, Илья Ивашко стал 87-м, поднявшись на три строки. 

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В понедельник традиционно следим за обновленными теннисными рейтингами.  Виктория Азаренко поднялась на две позиции и теперь занимает 14 место. В первую сотню...
 
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