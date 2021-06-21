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Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом

21.06.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал снятия американских санкций, но отказался от встречи с президентом США Джо Байденом. Такое заявление политик сделал на своей первой пресс-конференции с момента избрания, его слова приводит агентство Reuters.

Раиси заявил, что США обязаны вернуться к выполнению ядерной сделки с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). При этом политик отказался встретиться с американским лидером даже в случае снятия всех санкций.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В ходе предвыборной кампании Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана», пишет Лента.ру.

В Госдепартаменте США пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве руководстве страны.
 
 
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Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал снятия американских санкций, но отказался от встречи с президентом США Джо Байденом. Такое заявление политик...
 
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