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Партизанской деревне под Гродно исполняется 10 лет – видео

21.06.2021 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Историко-культурному комплексу "Гродненская крепость. Партизанский лагерь" исполняется 10 лет. Объект под открытым небом задумывался как музей воинской славы и посвящен каждому солдату, который защищал свою землю в разное время, независимо от национальности или вероисповедания.

Первая часть официального названия "Гродненская крепость" отсылает именно к Первой мировой войне. Здесь находилась позиция противовоздушной обороны 5 форта Гродненской крепости. Он стал одним из первых в истории, где начали массово применять зенитки против военной авиации – дирижаблей и аэропланов. Инженеры и солдаты приспособили 3-дюймовую пушку (образца 1902) под другие снаряды.

В партизанском лагере воссоздан домик лесника, разные виды землянок, партизанская кухня, мастерские, зеленая школа, костер (разжигается во время экскурсий).

Экспозиция создана усилиями местного мясокомбината, Белорусского общественного объединения ветеранов, Государственного музея истории Великой отечественной войны.

9 мая в День Победы и 3 июля в День освобождения Беларуси от фашистских захватчиков в лагере обычно устраивали торжества. В 2020 и 2021 годах от масштабных празднований отказались из-за эпидемиологической обстановки.

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