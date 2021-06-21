Евросоюз опубликовал список включенных в четвертый пакет санкций в отношении Беларуси

В Официальном журнале ЕС опубликованы фамилии лиц и названия компаний, включенных в четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.



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Санкции распространяются на следующих лиц:

Наталья Бугук — судья суда Фрунзенского района Минска;

Алина Касьянчик — помощник прокурора;

Игорь Курилович — старший следователь Фрунзенского (г. Минска) районного управления Следственного комитета;

Сергей Шатило — судья суда Советского района Минска;

Анастасия Ачалова — судья суда Ленинского района Минска;

Мария Ерохина — судья суда Фрунзенского района Минска;

Юлия Близнюк — заместитель председателя суда Фрунзенского района Минска;

Анастасия Кулик — судья суда Первомайского района Минска;

Максим Трусевич — судья суда Первомайского района Минска;

Татьяна Мотыль — судья суда Московского района Минска;

Александр Руденко — заместитель председателя суда Октябрьского района Минска;

Александр Волк — судья суда Советского района Минска;

Ольга Неборская — судья суда Октябрьского района Минска;

Марина Запасник — заместитель председателя суда Ленинского района Минска;

Максим Филатов — судья суда Лидского района (Гродненская область);

Андрей Грушко — судья суда Ленинского района Бреста;

Дмитрий Гора — председатель Следственного комитета;

Алексей Стук — заместитель генерального прокурора;

Геннадий Дыско — заместитель генерального прокурора;

Светлана Любецкая — депутат Палаты представителей, председатель постоянной комиссии по законодательству;

Алексей Егоров — депутат Палаты представителей, заместитель председателя постоянной комиссии по законодательству;

Александр Омельянюк — депутат Палаты представителей, заместитель председателя постоянной комиссии по законодательству;

Андрей Муковозчик — политический обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»;

Сергей Гусаченко — заместитель председателя Белтелерадиокомпании;

Геннадий Давыдько — депутат Палаты представителей, председатель комитета по правам человека и СМИ;

Ольга Чемоданова — пресс-секретарь Министерства внутренних дел;

Сергей Скриба — заместитель ректора Белорусского государственного экономического университета;

Сергей Рубникович — ректор Белорусского государственного медицинского университета;

Александр Баханович — ректор Брестского государственного технического университета;

Михаил Борозна — ректор Белорусской государственной академии искусств;

Максим Рыженков — первый заместитель председателя Администрации президента;

Дмитрий Лукашенко — бизнесмен, председатель Президентского спортивного клуба, средний сын Александра Лукашенко;

Лилия Лукашенко (Семашко) — бизнес-леди, директор художественной галереи, супруга старшего сына Александра Лукашенко Виктора;

Валерий Иванкович — генеральный директор ОАО «МАЗ»;

Александр Шатров — бизнесмен, владелец и гендиректор ООО «Синезис»;

Сергей Тетерин — бизнесмен, владелец компании BELGLOBALSTART, совладелец компании VIBE, председатель Белорусской федерации тенниса;

Михаил Гуцериев — российский бизнесмен, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть»;

Алексей Олексин — бизнесмен, совладелец Bremino Group;

Александр Зайцев — бизнесмен, совладелец Bremino Group и Sohra Group;

Иван Мыслицкий — первый заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД;

Олег Беляков — заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД;

Владислав Мандрик — заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД;

Андрей Дайлида — заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД;

Олег Лащиновский — бывший заместитель начальника департамента исполнения наказаний МВД;

Жанна Батурицкая — начальник управления исполнения приговоров департамента исполнения наказаний МВД;

Дмитрий Стребков — начальник тюрьмы № 8 в Жодино;

Евгений Шапетько — начальник центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома;

Игорь Кенюх — начальник изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома;

Глеб Дриль — заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома;

Владимир Лапырь — заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома;

Александр Василюк — руководитель следственной группы Следственного комитета;

Евгений Архиреев — начальник главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета;

Алексей Коврижкин — руководитель следственной группы главного следственного управления СК;

Александр Агафонов — первый заместитель руководителя главного следственного управления СК;

Константин Бычек — начальник отдела следственного управления КГБ;

Андрей Бакач — начальник Первомайского РУВД Минска;

Александр Полулех — начальник Фрунзенского РУВД Минска;

Александр Захвицевич — заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска;

Сергей Ушаков — заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска;

Сергей Артеменко — заместитель начальника Первомайского РУВД Минска;

Александр Ридецкий — бывший начальник Октябрьского РУВД Минска, руководитель управления внутренней безопасности Государственного комитета судебных экспертиз;

Дмитрий Бурдюк — начальник Октябрьского РУВД Минска, бывший начальник Партизанского РУВД;

Виталий Капилевич — начальник Ленинского РУВД Минска;

Кирилл Кислов — начальник Заводского РУВД Минска;

Сергей Варейко — начальник Московского РУВД Минска, бывший заместитель начальника Заводского РУВД;

Сергей Дубовик — заместитель начальника Ленинского РУВД Минска;

Александр Андриевский — заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска;

Виталий Макрицкий — начальник Партизанского РУВД, бывший заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска (до 17 декабря 2020 года);

Евгений Врублевский — старший сержант милиции в ЦИП ГУВД Мингорисполкома;

Николай Карпенков — заместитель министра внутренних дел, бывший начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД;

Михаил Гриб — начальник ГУВД Мингорисполкома;

Виктор Хренин — министр обороны;

Игорь Голуб — командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны;

Андрей Гурцевич — начальник главного штаба — первый заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны;

Леонид Чуро — гендиректор государственного предприятия «Белаэронавигация»;

Алексей Авраменко — министр транспорта и коммуникаций;

Артем Сикорский — директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций;

Олег Гайдукевич — депутат Палаты представителей, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам.

Санкции приняты также в отношении юридических лиц: ООО «Сохра», ООО «Бремино групп», ООО «Глобалкастомменеджмент», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский автомобильный завод», ООО «ЛОГЕКС», ЗАО «ННК» (Новая нефтяная компания).

Совет министров иностранных дел ЕС 21 июня одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В новом санкционном списке 78 физических и восемь юрлиц.