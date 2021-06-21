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Французские военные подверглись нападению в Мали: взорвался автомобиль и врезался в колонну солдат

21.06.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французские военные подверглись нападению в Мали с использованием заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили много солдат. На место происшествия направлены вертолеты.


Фото: twitter.com/Aksam)

Об этом сообщила турецкая газета Akşam.

Отмечается, что французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан" и в этот момент в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранено очень много военнослужащих. Их количество не уточняется.

По данным издания, на место происшествия направлено большое количество вертолетов для эвакуации раненых.

Мали - государство в Западной Африке. Северо-западная часть страны контролируется исламистами из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар-ад-Дин". В этом регионе было провозглашено непризнанное государство Азавад.
 
 
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Французские военные подверглись нападению в Мали с использованием заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили много солдат. На место...
 
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