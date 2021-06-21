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Музыканта Игоря Банцера поставили на учет как «склонного к деструктивным действиям»

21.06.2021 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гродненского рок-музыканта Игоря Банцера, с 17 июня отбывающего наказание в витебском исправительном учреждении открытого типа (ИУОТ), поставили на профилактический учет как «склонного к деструктивным действиям», сообщила БелаПАН его жена Анжелика Орехво.

Музыканта Игоря Банцера поставили на учет как «склонного к деструктивным действиям»

19 марта суд Ленинского района Гродно приговорил Банцера к полутора годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его признали виновным в хулиганстве после того, как музыкант якобы продемонстрировал свои половые органы милиционеру.

Пять месяцев, проведенных в СИЗО, приравниваются к 10 месяцам «химии». Банцеру осталось отбыть в ИУОТ восемь месяцев.

Музыкант голодал 16 дней на протяжении всего судебного процесса в знак протеста.

Банцеру 41 год, у него трое детей.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Гродненского рок-музыканта Игоря Банцера, с 17 июня отбывающего наказание в витебском исправительном учреждении открытого типа (ИУОТ), поставили на...
 
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