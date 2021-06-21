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Незаконная добыча рыбы в Чашникском районе: возбуждено уголовное дело

21.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, 28-летний и 33-летний рыбаки занимались промыслом на Лукомольском озере. Рыбачили сетями. К слову, занимались своим хобби в период действия запрета на лов рыбы. Заманить в сети браконьерам удалось разные виды рыбы. Это красноперка, лещ, щука, карась и густера. Ущерб природе оценен в сумму свыше 7,7 тысячи рублей.

Как раз во время рыбалки мужчин и заметили инспекторы природоохраны. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы.


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По данным следствия, 28-летний и 33-летний рыбаки занимались промыслом на Лукомольском озере. Рыбачили сетями. К слову, занимались своим хобби в период действия...
 
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