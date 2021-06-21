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СК разбирается в обстоятельствах гибели девушки в фонтане в Докшицах
Источник материала: БT
По информации правоохранителей, она гуляла со знакомым по городу и решила сфотографироваться в фонтане. По словам очевидцев, девушка зашла в воду, получила удар током. Скончалась она до приезда медиков. По требованию следователей на данный момент отключено электропитание и водоснабжение фонтана.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. В настоящее время говорить о причине гибели девушки преждевременно, как и утверждать, что это было смертельное электротравмирование. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы.
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По информации правоохранителей, она гуляла со знакомым по городу и решила сфотографироваться в фонтане. По словам очевидцев, девушка зашла в воду, получила удар...
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