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Более 7 тонн металлолома изъяли в Барановичах

21.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Хранился лом на одном из предприятий города, однако, с нарушением условий хранения. В итоге партию более 7 тысяч килограммов на сумму около 1 100 рублей изъяли.


Трое юношей похитили 280 килограммов металлолома с территории закрытой фермы в Лунинце

В Лунинце с территории закрытой фермы пропало 280 килограммов металлолома. Как позже выяснили стражи порядка, к делу имеют отношение трое юношей. Одному 18 и двоим по 17 лет. Год назад товарищи уже пытались провернуть аналогичное дело, заработать на металлоломе. От наказания были освобождены по амнистии. Сообщается, в этот раз они пробрались на предприятие, лом металла перекинули через забор, а забрали только на следующий день. Груз сдали и деньги поделили. Через несколько дней решили повторить попытку, но товарищей уже встретили милиционеры и директор предприятия.


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Теги: Минск
 
 
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Хранился лом на одном из предприятий города, однако, с нарушением условий хранения. В итоге партию более 7 тысяч килограммов на сумму около 1 100 рублей изъяли. ...
 
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