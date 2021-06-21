|
Более 7 тонн металлолома изъяли в Барановичах
Источник материала: БT
Хранился лом на одном из предприятий города, однако, с нарушением условий хранения. В итоге партию более 7 тысяч килограммов на сумму около 1 100 рублей изъяли.
Трое юношей похитили 280 килограммов металлолома с территории закрытой фермы в Лунинце
В Лунинце с территории закрытой фермы пропало 280 килограммов металлолома. Как позже выяснили стражи порядка, к делу имеют отношение трое юношей. Одному 18 и двоим по 17 лет. Год назад товарищи уже пытались провернуть аналогичное дело, заработать на металлоломе. От наказания были освобождены по амнистии. Сообщается, в этот раз они пробрались на предприятие, лом металла перекинули через забор, а забрали только на следующий день. Груз сдали и деньги поделили. Через несколько дней решили повторить попытку, но товарищей уже встретили милиционеры и директор предприятия.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хранился лом на одном из предприятий города, однако, с нарушением условий хранения. В итоге партию более 7 тысяч килограммов на сумму около 1 100 рублей изъяли. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)