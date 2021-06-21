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В Молодечно милиционеры раскрыли цех по производству самогона

21.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Цех по производству самогона в Молодечно раскрыли милиционеры. Мини-предприятие было организовано на одном из подворий города. Владелец - 41-летний местный житель. Самогонный аппарат, более тонны браги и 9 литров готового самогона обнаружили у бутлегера милиционеры. Сам же мужчина уверял, что готовил напиток исключительно для себя. Но у правоохранителей есть основания полагать, что работал мужчина на поток, учитывая масштабы производства и объемы изъятого. Агрегат демонтирован и конфискован. Готовый самогон изъят, брага уничтожена. Мужчина станет фигурантом административного процесса. Ранее он имел проблемы с законом также за самогоноварение.


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Теги: Минск
 
 
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Цех по производству самогона в Молодечно раскрыли милиционеры. Мини-предприятие было организовано на одном из подворий города. Владелец - 41-летний местный житель....
 
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