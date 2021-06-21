ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шпилевский: мне предлагали пойти ассистентом в топ-клуб бундеслиги. Но я себя вижу главным тренером

21.06.2021 20:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Алексей Шпилевский, который стал главным тренером "Эрцгебирге" из немецкого Д2, рассказал о предложении от немецкого топ-клуба.



Григорий Бабаян стал помощником главного тренера московского ЦСКА. А Вы могли бы променять статус наставника на ассистента?
Нет. Мне предлагали тоже топ-вариант: работать в клубе, чья команда выступает в Лиге Чемпионов, бундеслиге — помощником у очень-очень сильного тренера. Но я себя вижу главным тренером, поэтому, при всем уважении, я хочу дальше развиваться.

А что это за клуб, который предлагал топ-вариант?
Не могу комментировать.

Из Топ-4 первой бундеслиги?
Да, — цитирует Шпилевского sports.kz.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Алексей Шпилевский, который стал главным тренером "Эрцгебирге" из немецкого Д2, рассказал о предложении от немецкого топ-клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменились правила хранения пенсионных дел в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by