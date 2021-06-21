Шпилевский: мне предлагали пойти ассистентом в топ-клуб бундеслиги. Но я себя вижу главным тренером









Григорий Бабаян стал помощником главного тренера московского ЦСКА. А Вы могли бы променять статус наставника на ассистента?

Нет. Мне предлагали тоже топ-вариант: работать в клубе, чья команда выступает в Лиге Чемпионов, бундеслиге — помощником у очень-очень сильного тренера. Но я себя вижу главным тренером, поэтому, при всем уважении, я хочу дальше развиваться.





А что это за клуб, который предлагал топ-вариант?

Не могу комментировать.





Из Топ-4 первой бундеслиги?

sports.kz. Да, — цитирует Шпилевского



