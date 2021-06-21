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Изменились правила хранения пенсионных дел в Беларуси

21.06.2021 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Постановлением Минтруда от 10 июня скорректирована инструкция о порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий.

Изменения коснулись вопросов относительно хранения пенсионных дел, порядка пересылки пенсионного дела, пишет Белновости

Документом уточняется, какие могут быть основания для пересылки пенсионного дела.

Так, в частности, речь идет о том, что основанием для пересылки может быть:

изменение пенсионером места жительства в пределах страны;
поступление в государственное стационарное учреждение соцобслуживания;
иные обстоятельства.
Об этом говорится в информации, размещенной на национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Отмечено, что пенсионное дело пересылается по почте по запросу соответствующего управления.

На руки пенсионеру оно не выдается.

Запрос оформляется, если будет предоставлено заявление пенсионера произвольной формы с указанием адреса нового и прежнего места жительства, наименование управления, в котором находится пенсионное дело, а также письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.

Новшества заработают с 15 июля 2021 года.
 
 
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Постановлением Минтруда от 10 июня скорректирована инструкция о порядке обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и...
 
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