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Госсекретарь США прокомментировал новые санкции Запада против белорусского режима

21.06.2021 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия, призванные расследовать нарушения в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, отметил американский госсекретарь Энтони Блинкен

Новые санкции Запада в отношении должностных лиц и ряда предприятий Беларуси отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических чаяний" народа республики. Это утверждается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.


фото: aztv.az

"Эти скоординированные решения демонстрируют неуклонную трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний белорусского народа", - считает глава внешнеполитического ведомства США. Согласно изложенной им информации, Вашингтон ввел запрет на выдачу американских въездных виз, касающийся 46 официальных лиц Беларуси, занимающих "ключевые посты" в администрации президента Александра Лукашенко, ряде министерств и ведомств, а также дополнительные санкции в отношении еще 16 граждан и пяти организаций.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений, которые были допущены в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, а также последовавшего за ними подавления [акций протеста]", - отмечает Блинкен. Как он заверяет, американские власти намерены отстаивать "фундаментальные свободы" народа Беларуси.

По словам Блинкена, решения о применении Великобританией, ЕС, Канадой и США новых ограничительных мер против Минска были выработаны в свете инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair и ареста белорусского блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Блинкен подтверждает, что, по оценке Вашингтона, этот арест был "политически мотивированным". Кроме того, новые санкции стали ответом Запада на "продолжающиеся репрессии в Беларуси", заявляет дипломат.
 
Теги: Минск
 
 
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Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия, призванные расследовать нарушения в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, отметил...
 
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