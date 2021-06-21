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Фермерские династии: в чем секрет белорусского помидора?
21.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как начиналось Ольшанское фермерское хозяйство и почему сейчас это место притяжение туристов? Как обычным фермерам удалось стать местными знаменитостями?
Зачем на производство привозят шмелей? Как помогают аграриям технологии? Как фермеры стали выращивать голубику и почему ее собирают вручную до сих пор? Почему одного из братьев Гриб называют «огуречным бароном» и почему он сам против такого прозвища, смотрите в программе «Сделано в Евразии».
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Как вырастить овощи и ягоды и доставить до покупателя свой продукт, смотрите в программе «Сделано в Евразии».
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