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Фермерские династии: в чем секрет белорусского помидора?

21.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как начиналось Ольшанское фермерское хозяйство и почему сейчас это место притяжение туристов? Как обычным фермерам удалось стать местными знаменитостями?

«Первые мы тут с братом Иваном Васильевичем Грибом начали теплицы делать, огурцы и помидоры выращивать. У меня 6 сыновей и 2 дочери и все сыновья у меня уже фермера. Яблоко –раз, капуста – два, морковка – три. Голубику сажают, перцы сажают, ну все сажают», – рассказывает предприниматель Михаил Гриб.

Зачем на производство привозят шмелей? Как помогают аграриям технологии? Как фермеры стали выращивать голубику и почему ее собирают вручную до сих пор? Почему одного из братьев Гриб называют «огуречным бароном» и почему он сам против такого прозвища, смотрите в программе «Сделано в Евразии».



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