Глава МИД Латвии: Санкции ЕС направлены не против жителей Беларуси

Латвия полностью поддерживает решение Евросоюза принять новый пакет санкций против режима Лукашенко, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair и репрессиями властей против оппозиции, заявил 21 июня латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.



Фото: delfi.lv

«Эти санкции не направлены против жителей Беларуси, только против режима Александра Лукашенко и его людей, — цитирует чиновника сайт латвийского внешнеполитического ведомства. — Важно сохранить единство также по отношению к секторальным санкциям. Широкие секторальные санкции — сильный сигнал как Лукашенко, так и белорусскому обществу и обществу Европейского союза», передает БелаПАН .

По словам Ринкевичса, Латвия активно участвовала в подготовке санкций и призывала должностных лиц Беларуси соблюдать права человека, прекратить репрессии против гражданского общества и освободить всех политзаключенных.

Сообщается, что перед сегодняшним заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге состоялась встреча глав МИД стран ЕС с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

На этой встрече Ринкевичс «выразил убежденность, что белорусское общество может рассчитывать на устойчивую поддержку Латвии в борьбе за соблюдение демократических свобод и прав человека». Он подчеркнул, что помощь, которую Латвия до сих пор оказывала обществу Беларуси, «обращена на прямую поддержку пострадавших во время протестов и в ходе репрессий, а также на поддержку СМИ и независимых журналистов».

По его словам, устойчивость общества Беларуси и способность сохранять дух борьбы в условиях растущего авторитаризма заслуживает самого большого уважения. Глава МИД Латвии отметил, что уже сейчас белорусскому гражданскому обществу важно «думать о перспективных реформах и предстоящей работе, чтобы после ухода Лукашенко создавать новую Беларусь демократической, правовой и состоятельной».

Помимо Евросоюза новые санкции в отношении Беларуси 21 июня ввели Великобритания, США и Канада.