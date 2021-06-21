ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Латвии: Санкции ЕС направлены не против жителей Беларуси

21.06.2021 21:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Латвия полностью поддерживает решение Евросоюза принять новый пакет санкций против режима Лукашенко, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair и репрессиями властей против оппозиции, заявил 21 июня латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Латвии: Санкции ЕС направлены не против жителей Беларуси
Фото: delfi.lv

«Эти санкции не направлены против жителей Беларуси, только против режима Александра Лукашенко и его людей, — цитирует чиновника сайт латвийского внешнеполитического ведомства. — Важно сохранить единство также по отношению к секторальным санкциям. Широкие секторальные санкции — сильный сигнал как Лукашенко, так и белорусскому обществу и обществу Европейского союза», передает БелаПАН.

По словам Ринкевичса, Латвия активно участвовала в подготовке санкций и призывала должностных лиц Беларуси соблюдать права человека, прекратить репрессии против гражданского общества и освободить всех политзаключенных.

Сообщается, что перед сегодняшним заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге состоялась встреча глав МИД стран ЕС с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

На этой встрече Ринкевичс «выразил убежденность, что белорусское общество может рассчитывать на устойчивую поддержку Латвии в борьбе за соблюдение демократических свобод и прав человека». Он подчеркнул, что помощь, которую Латвия до сих пор оказывала обществу Беларуси, «обращена на прямую поддержку пострадавших во время протестов и в ходе репрессий, а также на поддержку СМИ и независимых журналистов».

По его словам, устойчивость общества Беларуси и способность сохранять дух борьбы в условиях растущего авторитаризма заслуживает самого большого уважения. Глава МИД Латвии отметил, что уже сейчас белорусскому гражданскому обществу важно «думать о перспективных реформах и предстоящей работе, чтобы после ухода Лукашенко создавать новую Беларусь демократической, правовой и состоятельной».

Помимо Евросоюза новые санкции в отношении Беларуси 21 июня ввели Великобритания, США и Канада.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвия полностью поддерживает решение Евросоюза принять новый пакет санкций против режима Лукашенко, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусы едут в Евросоюз после отмены рейсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by