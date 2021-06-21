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Стоп, машины? Россия не планирует экспорт нефти на III квартал

21.06.2021 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

График экспорта на третий квартал 2021 года предусматривает поставку 51,86 млн т российской нефти (план на II квартал - 55,3 млн тонн), свидетельствует документ, с которым ознакомился "Интерфакс".

На Новороссийск заявлено 3,5 млн т (во II квартале - 4,9 млн тонн), на Приморск - 9,4 млн т (на II кв. - 9,6 млн тонн), Усть-Лугу - 4,8 млн т (5,9 млн тонн во II кв.), Козьмино - 8,5 млн т (в предыдущем квартале 8,8 млн тонн).

В направлении Чехии планируется поставить 1,08 млн т по сравнению с 870 тыс. тонн во II кв., в Словакию - 1,45 млн т против 1,35 млн тонн во II кв., Венгрию - 1,35 млн т (825 тыс. тонн кварталом ранее), Германию - 5,77 млн т (4,8 млн тонн во II кв.), Польшу - 3,7 млн т (во II кв. - 3,75 млн тонн).

В Китай через Сковородино планируется поставить 7,38 млн т (7,6 млн тонн во II кв.), через Казахстан (Омск-Павлодар) - 2,57 млн т по сравнению с 2,5 млн тонн кварталом ранее.

Казахстан планирует увеличить транспортировку транзитом через РФ в Усть-Лугу с 1,7 млн тонн до 1,9 млн т, и снизить поставки через Новороссийск с 2,3 млн тонн до 1,8 млн т. Азербайджан и Туркмения в направлении Новороссийска направят 255 тыс. т (330 тыс. тонн кварталом ранее) и 540 тыс. т (500 тыс. тонн во II кв.) соответственно, Беларусь в Германию - 450 тыс. т (440 тыс. тонн во втором квартале), следует из документа.

1230919-281358-39x234841.jpgСогласно документу, в третьем квартале не предусмотрено поставок на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"), только 2,36 млн т на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.



Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан". По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Как сообщалось, крупные российские нефтяные компании в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).
 
 
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График экспорта на третий квартал 2021 года предусматривает поставку 51,86 млн т российской нефти (план на II квартал - 55,3 млн тонн), свидетельствует документ, с которым...
 
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