|
Журналист Денис Ивашин снова находится в карцере
Источник материала: Партизан
Денис Ивашин снова попал в карцер
Об этом сообщила его мама Людмила Ивашина в фэйсбуке,
Дениса задержали 12 марта. Родственники считают, что это связано с его последним расследованием службы бывших украинских беркутовцев в Беларуси и интервью телеканалу «Настоящее время».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денис Ивашин снова попал в карцер
|
Свежие газеты
Архив (Разное)