Журналист Денис Ивашин снова находится в карцере

ссылается Наша нива Об этом сообщила его мама Людмила Ивашина в фэйсбуке,Наша нива













Дениса задержали 12 марта. Родственники считают, что это связано с его последним расследованием службы бывших украинских беркутовцев в Беларуси и интервью телеканалу «Настоящее время».







