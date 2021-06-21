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Журналист Денис Ивашин снова находится в карцере

21.06.2021 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Денис Ивашин снова попал в карцер

Об этом сообщила его мама Людмила Ивашина в фэйсбуке, ссылается Наша нива



Дениса задержали 12 марта. Родственники считают, что это связано с его последним расследованием службы бывших украинских беркутовцев в Беларуси и интервью телеканалу «Настоящее время».
 
 
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Денис Ивашин снова попал в карцер
 
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