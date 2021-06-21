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Общая память: представители СНГ возложили цветы в Брестской крепости
21.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне даты начала Великой Отечественной войны представители СНГ возложили цветы к монументу в Брестской крепости, передает «МИР 24».
В боях за Брестскую крепость, которая приняла на себя удар врага в первые дни войны, погибли около двух тысяч человек. Это не только белорусы, но и представители других национальностей: русские, украинцы, грузины, казахи. И сейчас почтить их память в Брест приезжают туристы со всего мира.
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В боях за Брестскую крепость, которая приняла на себя удар врага в первые дни войны, погибли около двух тысяч человек. Это не только белорусы, но и представители...
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