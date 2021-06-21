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Общая память: представители СНГ возложили цветы в Брестской крепости

21.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне даты начала Великой Отечественной войны представители СНГ возложили цветы к монументу в Брестской крепости, передает «МИР 24».

«Эти июньские дни 2021 года – трепетные и волнующие для всех граждан стран СНГ, стран бывшего Советского Союза, выдержавшего страшную войну и, самое главное, победившего в этой войне. Отдавая почести, дань памяти тем, кто похоронен здесь, мы думаем о будущем. И прошлое, и будущее обязывают нас быть вместе», – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В боях за Брестскую крепость, которая приняла на себя удар врага в первые дни войны, погибли около двух тысяч человек. Это не только белорусы, но и представители других национальностей: русские, украинцы, грузины, казахи. И сейчас почтить их память в Брест приезжают туристы со всего мира.



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Теги: Брест
 
 
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В боях за Брестскую крепость, которая приняла на себя удар врага в первые дни войны, погибли около двух тысяч человек. Это не только белорусы, но и представители...
 
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